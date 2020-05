Aplikacja na telefon ma powstrzymać drugą falę. Będzie śledzić kontakty zakażonych

W tym tygodniu na wyspie Wight w południowej Anglii rozpoczną się testy aplikacji do śledzenia kontaktów osób zakażonych koronawirusem. Według brytyjskiego rządu, ma ona być kluczem do powstrzymania drugiej fali epidemii COVID-19. Minister transportu Grant Shapps zapewnił, że aplikacja będzie "całkowicie poufna".

Stworzona przez NHS, publiczną służbę zdrowia, aplikacja wykorzystuje technologię bluetooth. Aplikacja rejestruje kontakty, gdy użytkownicy są w odległości dwóch metrów od siebie przez co najmniej 15 minut. Jeśli użytkownik będzie miał objawy koronawirusa, do NHS zostanie wysłana przez aplikację informacja o tym. Następnie do osób, które miały z nim kontakt, wysłany zostanie alert.