Nie przeszedł szkolenia FBI, nie rozmawiał z Charlesem Mansonem, zmyślił śmierć żony. "Ekspert" od seryjnych zabójców okazał się "seryjnym kłamcą"

67-letni dziś Francuz wyrobił sobie reputację jednego z najlepszych ekspertów do spraw kryminalistyki we Francji. Napisał kilkadziesiąt książek na temat seryjnych morderców i profilowania kryminalnego, występował w licznych dokumentach i programach, prowadził wykłady na uczelniach. Jego niesamowita historia oraz ekspercka wiedza przysporzyły mu ogromną popularność nad Sekwaną.

Jego życie byłoby idealnym materiałem na scenariusz do filmu... fabularnego, bo – jak się okazuje – najciekawsze wątki jego biografii były całkowitą fikcją.

Śledztwo "Czwartego Oka"

Autorytet słynnego "eksperta" podważyła grupa anonimowych blogerów, znana jako 4ème Oeil Corporation (z fr. "Czwarte Oko"). W styczniu jej członkowie opublikowali w serwisie YouTube serię filmów, w których oskarżają Bourgoina o liczne kłamstwa. Nagrania obiegły Internet, wzbudzając we Francji niemałą sensację.

Rzecznik tajemniczego ugrupowania powiedział w rozmowie ze stacją CNN, że rozpoczęło ono śledztwo w sprawie Francuza w sierpniu 2019 roku. Jak poinformował, swoje podejrzenia wobec pisarza zgłosili członkowie facebookowego forum dedykowanemu sprawom kryminalnym. Pojawiły się głosy, że 67-letni Francuz dopuścił się w swoich książkach plagiatu, opierając się na tłumaczeniu tekstów publikowanych w języku angielskim. Co więcej, wskazywano, że w jego publikacjach pojawiały się niezgodności co do dat i okoliczności opisywanych wydarzeń – pisze CNN, powołując się na rzecznika "Czwartego Oka".