Czołowe zderzenie niedaleko Grudziądza, jedna z kierujących pijana. Trzy osoby ranne

Ksiądz Michał Woźnicki z Poznania budzi od dawna kontrowersje, między innymi w kazaniach nazywał papieża Franciszka heretykiem. Salezjanie wykluczyli go z zakonu, zakazali odprawiania mszy, wtedy przeniósł się z ołtarzem do mieszkania w domu zgromadzenia. Dostał wyrok eksmisji, w piątek 17 czerwca mija wyznaczony przez komornika termin wyprowadzki. Reporter TVN24 Łukasz Wójcik ustalił, że nic nie wskazuje na to, by duchowny zabrał swoje rzeczy.