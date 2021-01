Co zastąpił galinstan? Pytanie z "Milionerów" za 250 tysięcy złotych

Galinstan, stop galu, indu i cyny, zastąpił:

Od początku zawodniczka podejrzewała, że prawidłową odpowiedzią jest B . Jednak zanim zdecydowała się na udzielenie odpowiedzi, postanowiła wykorzystać koło ratunkowe pół na pół. Po odrzuceniu dwóch błędnych możliwości, pozostały odpowiedzi B oraz C . Pani Hanna, mimo że nie była pewna, postanowiła podjąć ryzyko i wskazać jedną z nich. Zdecydowała się na możliwość B i była to prawidłowa odpowiedź.

Jest to stop trzech pierwiastków, gdzie większą część stanowi gal (68,5 proc.), a resztę ind (21,5 proc.) oraz cyna (10 proc.). Galinstan jest płynny w temperaturze pokojowej i zestala się przy ok. -20 stopniach Celsjusza. Stosuje się go nie tylko przy produkcji termometrów, ale także m.in. do produkcji luster teleskopów astronomicznych.