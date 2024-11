Brakuje onkologów, chcą to zmienić. "Onkologia to jest przyszłość"

- Obecnie coraz częściej mówimy o tym, że nowotwór jest chorobą przewlekłą, że rak to nie wyrok, to nie jest walka, którą pacjent musi przegrać, że jest skazany na to, żeby przegrać. Obecnie nowotwór to nie jest bezsilność lekarza. My rzeczywiście jesteśmy w stanie wydłużać życie i tę chorobę kontrolować, a także poprawiać jakość życia pacjenta. Są nowe metody, są nowe narzędzia leczenia - podkreśla.

Dodaje, że onkologia to dziedzina, która rozwija się bardzo dynamicznie. - Obecnie obserwujemy rozwój onkologii precyzyjnej, personalizację leczenia onkologicznego, czyli podchodzimy do pacjenta w sposób bardzo indywidualny. Patrzymy na to, jakie ma mutacje, jak wygląda profil molekularny nowotworu i do tego staramy się dobrać leczenie celowane, czyli immunoterapię. Dziś to leczenie nie opiera się tylko na chemioterapii. Także te możliwości dla pacjentów są naprawdę duże i ja wierzę, że onkologia to jest przyszłość, a my wybierając onkologię jesteśmy w centrum tego rozwoju i też możemy dołożyć naszą cegiełkę do tego, aby ten rozwój jeszcze szedł dalej - dodaje.