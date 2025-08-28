Ma to w genach. Najpierw zaczął chodzić, za chwilę już rzucał

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Andrzej Pluta junior koszykówki uczył się od ojca, wielokrotnego reprezentanta kraju i mistrza Polski.

Gdy miał 14 lat, przeprowadził się z rodzicami do Hiszpanii, żeby mieć jak najlepsze warunki do rozwoju.

Dziś Pluta junior jest jednym z kluczowych koszykarzy polskiej reprezentacji, która EuroBasket rozpocznie od meczu z silną i niebezpieczną Słowenią.

- Mama i tata żyli sportem, dlatego wiadomo, że koszykówka towarzyszyła mi od małego - opowiada dla TVN24+ Andrzej Pluta junior. - Nauczyłem się chodzić i za jakiś czas zacząłem rzucać. Chyba faktycznie nie było innego wyjścia. Już jako dzieciak miałem przymocowaną do ściany małą obręcz, na którą mogłem rzucać. Potem w ogródku ustawialiśmy kosz i graliśmy coraz bardziej na poważnie.