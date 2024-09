Policjanci wyjaśniają okoliczności dwóch wieczornych pożarów w Zielonej Górze. Ogień trawił salony gier. Strażacy podejrzewają, że w obu przypadkach mogło dojść do podpalenia. Na jednym z płonących lokali znaleziono łatwopalną ciecz. Do sprawy zatrzymano 44-latka.

Lokalne media donoszą o serii podpaleń w Zielonej Górze. Do zdarzeń miało dojść w kilku miejscach we wtorek wieczorem. - Dostaliśmy około 8 zgłoszeń o pożarach od zaniepokojonych mieszkańców. Okazało się jednak, że pożary były dwa, a zgłaszający po prostu nie byli w stanie wskazać dokładnych lokalizacji stąd to zamieszanie - mówi tvn24.pl st. kpt. Piotr Kowalski, rzecznik zielonogórskiej straży pożarnej.