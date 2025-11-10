14-latek na hulajnodze jechał przez pasy, został potrącony. Nagranie

Potrącenie nastolatka na hulajnodze Źródło: Lubuska policja

Do zdarzenia, które policja ostatecznie zakwalifikowała jako kolizję, doszło w czwartek na skrzyżowaniu ulic Zjednoczenia i Energetyków w Zielonej Górze.

"Jak wynika z ustaleń policjantów, mężczyzna kierujący toyotą podczas skrętu w prawo na tak zwanej zielonej strzałce warunkowej nie zachował należytej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa 14-latkowi przejeżdżającemu na zielonym świetle przez przejście dla pieszych na hulajnodze" – podaje policja.

Potrącenie hulajnogisty w Zielonej Górze Źródło: Lubuska policja

Kierowca natychmiast zatrzymał się i wysiadł, by udzielić pomocy chłopcu. Na miejsce wezwano policję i ratowników, 14-latek został przewieziony do szpitala. Nie odniósł żadnych poważniejszych obrażeń.

Policjanci zatrzymali prawo jazdy kierowcy toyoty i skierowali do sądu wniosek o jego ukaranie.

Pouczenie dla nastolatka

Zapytaliśmy zielonogórską policję o to, czy obecność chłopca na hulajnodze na pasach była zgodna z przepisami.

- Teoretycznie powinien tę hulajnogę przeprowadzić, został pouczony przez policjantów - wyjaśniła w rozmowie z tvn24.pl Małgorzata Stanisławska z biura prasowego KMP w Zielonej Górze. Zaznaczyła, że hulajnoga nie miała napędu elektrycznego, a chłopiec mógł skorzystać ze ścieżki rowerowej. Wtedy poruszałby się przepisowo.

- On już praktycznie opuszczał przejście. Co by było, gdyby tam był pieszy? - pyta retorycznie policjantka.

