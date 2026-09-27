Zgłosiła, że kierowca może być pijany. On był trzeźwy, ona ma kłopoty
Wschowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o podejrzeniu prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających przez jednego z kierujących. Udali się na miejsce i interweniowali wobec 40-letniego mężczyzny.
- Sprawdzili jego stan trzeźwości oraz przebadali narkotestem. Wyniki obu badań 40-latka wyszły negatywnie - mówi aspirant Marek Cieślakowski z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.
Sama się przyznała
Policjanci wylegitymowali również zgłaszającą. Kobieta na miejsce interwencji przyjechała samochodem i - ku zdziwieniu policjantów - sama przyznała, że ma zatrzymane prawo jazdy w związku z podejrzeniem kierowania w stanie po użyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.
- Sprawdzenie w systemach policyjnych potwierdziło słowa kobiety. Za popełnione wykroczenie kierująca odpowie przed sądem - wyjaśnia Cieślakowski.