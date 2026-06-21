Lubuskie Czołowe zderzenie dwóch aut. Jeden z kierowców miał prawie 2,5 promila Oprac. Natalia Grzybowska |

Czołowe zderzenie dwóch aut w Przytoku Źródło wideo: newslubuski.pl Źródło zdj. gł.: newslubuski.pl

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Do poważnego wypadku doszło w sobotę po godzinie 13 na trasie między Przytokiem a Łazem koło Zielonej Góry. Na wyjeździe z miejscowości Przytok czołowo zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe - Ford i Dodge. Siła uderzenia była tak duża, że oba pojazdy zostały poważnie uszkodzone, a Ford wypadł z jezdni.

Oba pojazdy zostały poważnie uszkodzone Źródło zdjęcia: newslubuski.pl

Na miejsce skierowano strażaków, ratowników medycznych, policję oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jedna osoba zakleszczona w pojeździe

W jednym z aut uwięziony był mężczyzna. Strażacy, używając narzędzi hydraulicznych, wydostali go z wraku i przekazali pod opiekę ratowników.

Łącznie w zdarzeniu ucierpiały trzy osoby. Jak przekazał dyżurny lubuskich strażaków, wszyscy poszkodowani byli przytomni, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Kierowca miał ponad dwa promile

Podczas działań na miejscu policjanci sprawdzili trzeźwość uczestników zdarzenia. Badanie wykazało, że kierowca Dodge'a miał 2,4 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany.

Na czas pracy służb droga między Przytokiem a Łazem była całkowicie zablokowana. Okoliczności i dokładny przebieg wypadku wyjaśniają policjanci.

Źródło: Google Maps

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