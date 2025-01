Prawie potrącił nastolatka na pasach. W ostatniej chwili wjechał na trawnik

Zatrzymane prawo jazdy i sprawa w sądzie - takie konsekwencje czekają 62-latniego kierowcę, który nieomal potrącił pieszego na przejściu dla pieszych w Gorzowie Wielkopolskim. Policjanci dotarli do niego dzięki nagraniu, które pojawiło się w internecie.

Policjanci dotarli do kierowcy, który na początku grudnia doprowadził do niebezpiecznej sytuacji na ulicy Słowiańskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Na nagraniu, które pojawiło się w internecie widać jak niewiele brakowało, by kierowca potrącił nastolatka na pasach.