Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego od 1 stycznia 2026 roku będą mogli za darmo korzystać z komunikacji miejskiej.

- Decyzja wpisuje się w nasze starania, by Gorzów był miastem przyjaznym, dogodnym do życia dla jego mieszkańców. Podejmujemy tę decyzję jako pierwsze miasto wojewódzkie w Polsce. Bezpłatna komunikacja miejska jest rozwiązaniem bardzo dogodnym dla uczniów naszych szkół i oni są jednym z najważniejszych adresatów tego pomysłu – podkreśla prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki.

"Mamy nadzieję, że wielu gorzowian przesiądzie się do komunikacji miejskiej"

Do otrzymania karty, która pozwoli na bezpłatne korzystanie z tramwajów i autobusów, uprawnione są osoby, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w gorzowskim urzędzie skarbowym i wskazują Gorzów Wielkopolski jako miejsce swego zamieszkania albo rozliczają podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego na terenie miasta, a także dzieci tych osób (do 26. roku życia w przypadku osób uczących się).

- Decyzja o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji w Gorzowie to jeden z efektów koalicji największych klubów radnych - Gorzów Plus pana prezydenta i Platformy Obywatelskiej. Mamy nadzieję, że dzięki niej wielu gorzowian przesiądzie się do komunikacji miejskiej. Mniej aut w mieście to czystsze powietrze – podkreśla poseł KO Krystyna Sibińska.