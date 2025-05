Miliony złotych na ratowanie zabytków zniszczonych przez powódź

Zniszczenia po powodzi w Stroniu Śląskim. Straty wstępnie oszacowano na miliard złotych (25.09.2024) Źródło: TVN24

Wrześniowa powódź zniszczyła nie tylko domy, ale i wiele cennych zabytków. Już wiadomo, kto otrzyma dofinansowanie na ratowanie tych obiektów. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wybrało 109 projektów, które mogą liczyć na wsparcie. Na liście są podmioty z województw: śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego.

W 2025 r., w ramach programu "Ochrona zabytków", resort kultury uruchomił nabór mający na celu zabezpieczenie zabytków uszkodzonych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. w województwach: dolnośląskim, opolskim, lubuskim i śląskim. Od początku stycznia do końca lutego br. o dotację mogły się ubiegać osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków (np. samorządowe instytucje kultury, fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty gospodarcze).

Kto może liczyć na wsparcie?

5 maja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o rozstrzygnięciu naboru "Usuwanie skutków powodzi w zabytkach wpisanych do rejestru zabytków" w ramach programu "Ochrona Zabytków 2025".

Dofinansowanie przyznano 109 projektom, m.in.: gminie Stronie Śląskie na projekt "Stronie Śląskie, Kaplica pw. św. Onufrego (data powstania - XVIII w.) - zabezpieczenie i odbudowa obiektu uszkodzonego podczas powodzi" (2 mln zł), gminie Lądek-Zdrój na projekt "Lądek-Zdrój, most św. Jana 1565 - roboty budowlane przy zabytku" (5 mln zł), Muzeum Powiatowemu w Nysie na projekt "Nysa, Pałac Biskupi, XVII/XVIII w., - siedziba Muzeum. Prace konserwatorsko-rekonstrukcyjne i budowlane w zakresie zniszczeń spowodowanych powodzią w 2024" (2 mln 513 tys. 597 zł), Klasztorowi Zakonu Braci Mniejszych w Kłodzku na projekt "Kłodzko, klasztor Franciszkanów (XIII w. i XVII w.), prace budowlano-konserwatorskie elewacji południowo-wschodnich po powodzi" (2 mln 485 tys. zł), gminie Bystrzyca Kłodzka na projekt "Sporządzenie pełnej dokumentacji translokacyjnej budynku mieszkalnego położonego w Starym Waliszowie 112, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 740/Wł z dnia 30.04.1980 r., ucierpiałego w wyniku powodzi 2024" (176 tys. zł).

Pełna lista podmiotów, które otrzymały finansowe wsparcie, jest dostępna na stronie internetowej ministerstwa.

