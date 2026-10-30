Lubuskie Skradzionym autem jechał z Niemiec do Polski. Był pijany Oprac. Svitlana Kucherenko |

Skradzionym autem jechał z Niemiec do Polski Źródło wideo: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło zdj. gł.: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

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W czwartek 29 października strażnicy graniczni, podczas kontroli w Kostrzynie nad Odrą, zatrzymali osobowego Seata na polskich numerach rejestracyjnych, którym kierował 52-letni Ukrainiec. W trakcie kontroli, funkcjonariusze zauważyli zniszczoną stacyjkę oraz wybitą tylną szybę w aucie.

Skradzionym autem jechał z Niemiec do Polski Źródło zdjęcia: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Funkcjonariusze odejrzewali, że auto może pochodzić z kradzieży. Dodatkowo w bagażniku znaleziono niemieckie tablice i dowód rejestracyjny należące do samochodu.

Auto było skradzione

"Ustalono, że pojazd został skradziony kilka dni temu na terenie Niemiec. Kierowca nie był w stanie powiedzieć do kogo należy pojazd. Usiłował natomiast przekonać funkcjonariuszy, że miał jedynie przyjechać do Polski, za co miał otrzymać zapłatę w wysokości 500 złotych" - informuje Nadodrzański Oddział Straży Granicznej.

Zniszczona stacyjka wzbudziła podejrzenia Źródło zdjęcia: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Kierowca był pijany

Wezwana na miejsce policja przeprowadziła badanie trzeźwości, które wykazało, że mężczyzna miał blisko dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu .

Zatrzymanego wraz z samochodem i dokumentacją przekazano kostrzyńskim policjantom. Wartość pojazdu oszacowano na około 65 tysięcy złotych.

Mężczyźnie podejrzanemu o paserstwo, używanie tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do pojazdu oraz prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.