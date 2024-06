Zginęły babcia, córka i wnuczka. 22-letni kierowca z zarzutem

22-letni kierowca, który w sobotę wjechał w grupę kobiet na ul. Sulechowskiej (DK32) w Kargowej (woj. lubuskie) został przesłuchany przez prokuraturę. - Mężczyźnie zarzucono naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności. Z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego nie będziemy zdradzać szczegółów, które wpłynęły na przedstawienie właśnie takich zarzutów - mówi Ewa Antonowicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Wiadomo, że w chwili zdarzenia 22-latek był trzeźwy. Pobrano od niego również krew do dalszych badań. Na wyniki badań toksykologicznych trzeba jeszcze poczekać.

Zginęły babcia, córka i wnuczka

Do wypadku doszło poza terenem zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 kilometrów. Jak podawała policja, kobiety miały przekraczać jezdnię poza przejściem dla pieszych, a więc w niedozwolonym miejscu. - Najprawdopodobniej trzy kobiety przechodziły przez drogę krajową numer 32. Na jednym z pasów zostały potrącone przez nadjeżdżającego fiata punto - informowała w niedzielę podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka zielonogórskiej policji.

Tego wieczoru, gdy doszło do tragedii, w pobliżu ulicy Sulechowskiej odbywał się festyn. Wiele osób przechodziło przez drogę krajową, by dotrzeć do pozostawionych po drugiej stronie samochodów.