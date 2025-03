Jechał do szpitala, uderzył ratownika w głowę i zdemolował karetkę

W Gubinie agresywny mężczyzna zaatakował w karetce ratownika medycznego. Stało się to podczas transportu do szpitala. Ratownik został uderzony w głowę. Agresor na razie przebywa w szpitalu. - Przeprowadzimy czynności, gdy będzie taka możliwość - przekazała komisarz Justyna Kulka z policji w Krośnie Odrzańskim.

Kolejny atak na ratownika medycznego. Tym razem do zdarzenia doszło w Gubinie (woj. lubuskie). - W poniedziałek około godziny 10.30 policjanci interweniowali w Gubinie, gdzie zostali wezwani w sprawie agresywnego mężczyzny. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wybił on szybę w oknie mieszkania i je opuścił, a następnie uszkodził szyby w innych, pobliskich budynkach. Z racji tego, że w związku z tymi zdarzeniami mężczyzna był ranny, wezwano do niego karetę - poinformowała kom. Justyna Kulka, rzeczniczka policji w Krośnie Odrzańskim.