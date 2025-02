Są zarzuty dla 17- i 20-latka, którzy strzelali do ludzi

Śledczy ustalili, że podejrzani, mieszkańcy gminy Barlinek (województwo zachodniopomorskie), jeździli z grupą znajomych samochodem osobowym po Gorzowie Wielkopolskim i oddawali z niego strzały do ludzi. Do zajścia doszło w sobotę (8 lutego).

Dozór policji i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych

- Starszemu z podejrzanych grozi do trzech lat więzienia, a młodszemu od trzech miesięcy do pięciu lat. Kluczowa dla niego będzie opinia biegłego w sprawie obrażeń pokrzywdzonej. Jeśli uzna je za lekkie, to zarzut zostanie zmieniony i jemu także będzie groziło do trzech lat pozbawienia wolności – powiedziała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim Mariola Wojciechowska-Grześkowiak..