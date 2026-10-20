Lubuskie Sprzedał auto, po kilku dniach je ukradł Filip Czekała |

Coraz mniej jest w Polsce kradzieży samochodów, ale policja wciąż znajduje kolejne dziuple Źródło wideo: Dariusz Łapiński/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Lubuska policja

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W czwartek mieszkanka powiatu sulęcińskiego kupiła od 36-letniego mężczyzny osobowego Forda. Od sprzedającego dostała tylko jeden kluczyk. Mężczyzna przekonywał, że nie ma kluczyka zapasowego.

Nowym autem zaparkowała pod swoim blokiem. Dwa dni po zakupie zniknął on z parkingu. Kobieta od razu zgłosiła kradzież. Do akcji wkroczyli kryminalni z Sulęcina i bardzo szybko doszli do wniosku, że w sprawę może być zamieszany były właściciel pojazdu.

Zatrzymano byłego właściciela

Jak się okazało, 36-latek zatrzymał drugi kluczyk. - Przyjechał pod adres pokrzywdzonej. Za pomocą schowanych wcześniej klucz bez problemu otworzył pojazd, uruchomił silnik i odjechał z powrotem do swojego domu w powiecie gorzowskim - wyjaśnia sierżant Martyna Litka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.

Policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego zatrzymali 36-latka w miejscu zamieszkania. - Na posesji funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli skradzionego Forda, który wkrótce wróci do właścicielki - przekazuje Litka.

Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem. - Choć nie musiał wybijać szyby ani niszczyć zamków, to zgodnie z Kodeksem karnym użycie bezprawnie zatrzymanego, oryginalnego kluczyka do zaboru auta stanowi przełamanie zabezpieczenia - tłumaczy Litka.

Cała sprawa znajdzie finał w sądzie. 36-latkowi grozi kara od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności.