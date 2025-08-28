Wszedł i strzelił w kierunku pracownika lokalu gastronomicznego

Do zdarzenia doszło w niedzielę (24 sierpnia) w godzinach wieczornych w jednym z lokali gastronomicznych w Drezdenku w powiecie strzelecko-drezdeneckim.
- Do jednego z lokali gastronomicznych na terenie Drezdenka wszedł mężczyzna, który - nie wiadomo z jakiego powodu - oddał strzały z przedmiotu przypominającego broń w kierunku pracownika. Napastnik następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Cała sytuacja wyglądała bardzo groźnie, bo agresor działał z pełną premedytacją i z zaskoczenia. Na szczęście poszkodowany nie doznał poważnych obrażeń i skończyło się na niewielkich ranach gardła - opisał starszy aspirant Tomasz Bartos, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich.
Zatrzymanie, zarzuty i areszt
Policjanci przystąpili do działania. Rozpoczęli poszukiwania i już następnego dnia udało im się ustalić sprawcę. Okazał się nim 53-letni mieszkaniec Drezdenka.
- W jego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli trzy jednostki broni i amunicję, na które nie posiadał zezwolenia. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnej izby zatrzymań - dodał policjant.
53-latek usłyszał zarzuty dotyczące narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz posiadania broni i amunicji bez zezwolenia. Grozi mu do ośmiu lat więzienia. Decyzją sadu został aresztowany na dwa miesiące.
Autorka/Autor: mm
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Lubuska