Wszedł i strzelił w kierunku pracownika lokalu gastronomicznego

Drezdenko. Mężczyzna strzelał z broni, został zatrzymany

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w niedzielę (24 sierpnia) w godzinach wieczornych w jednym z lokali gastronomicznych w Drezdenku w powiecie strzelecko-drezdeneckim.

- Do jednego z lokali gastronomicznych na terenie Drezdenka wszedł mężczyzna, który - nie wiadomo z jakiego powodu - oddał strzały z przedmiotu przypominającego broń w kierunku pracownika. Napastnik następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Cała sytuacja wyglądała bardzo groźnie, bo agresor działał z pełną premedytacją i z zaskoczenia. Na szczęście poszkodowany nie doznał poważnych obrażeń i skończyło się na niewielkich ranach gardła - opisał starszy aspirant Tomasz Bartos, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich.

Mężczyzna strzelał z broni, został zatrzymany Źródło: Policja Lubuska

Zatrzymanie, zarzuty i areszt

Policjanci przystąpili do działania. Rozpoczęli poszukiwania i już następnego dnia udało im się ustalić sprawcę. Okazał się nim 53-letni mieszkaniec Drezdenka.

- W jego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli trzy jednostki broni i amunicję, na które nie posiadał zezwolenia. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnej izby zatrzymań - dodał policjant.

Mężczyzna strzelał z broni, został zatrzymany Źródło: Policja Lubuska

53-latek usłyszał zarzuty dotyczące narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz posiadania broni i amunicji bez zezwolenia. Grozi mu do ośmiu lat więzienia. Decyzją sadu został aresztowany na dwa miesiące.

OGLĄDAJ: TVN24 HD