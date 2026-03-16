Na przejściu dla pieszych potrąciła kobietę

Do zdarzenia doszło w Zamościu Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w sobotę (14 marca) na ulicy Wyszyńskiego w Zamościu, kilka minut po godzinie 16.30. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierująca hyundaiem 52-letnia mieszkanka miasta, jadąc od ronda Honorowych Dawców Krwi w kierunku ronda Prymasa Wyszyńskiego, potrąciła kobietę przechodzącą przez oznakowane przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Wierzbową.

68-letnia piesza, również mieszkanka Zamościa, po uderzeniu upadła na jezdnię i doznała obrażeń ciała. Zespół ratownictwa medycznego przetransportował ją do szpitala. Obie uczestniczki zdarzenia były trzeźwe.

Miejsce zdarzenia w Zamościu Źródło: KMP w Zamościu

Na miejscu pracowali policjanci ruchu drogowego oraz grupa dochodzeniowo-śledcza z technikiem kryminalistyki. Ustalane są dokładne okoliczności wypadku.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych i dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Pieszym przypomina o konieczności dbania o widoczność i stosowaniu zasady ograniczonego zaufania wobec kierujących.