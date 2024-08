Był poszukiwany za pedofilię. Wytropili go "łowcy głów"

Policjanci sprowadzili z Holandii do Polski 33-letniego mieszkańca Zamościa (Lubelskie), który był poszukiwany między innymi za seksualne wykorzystywanie dziewczynki. Za mężczyzną wystawiono Europejski Nakaz Aresztowania i dwa listy gończe.

Podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji poinformował, że 33-latek został zatrzymany w Holandii i w czwartek odbyła się jego ekstradycja do Polski. W piątek trafił do zakładu karnego w Warszawie, gdzie ma do odbycia zasądzoną karę roku pozbawienia wolności.