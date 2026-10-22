Zabójstwo obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. ABW zatrzymała drugiego podejrzanego
Informację przekazał na portalu X.
Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.
Śledztwo prowadzi delegatura ABW w Lublinie wspólnie z policją, pod nadzorem Prokuratury Krajowej. Jak przekazał Siemoniak, postępowanie ma charakter rozwojowy.
Zastrzelony krytyk Władimira Putina
Według ustaleń do zabójstwa doszło 15 czerwca około godziny 9.30-9.45 na chodniku, na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej (województwo lubelskie). Do ofiary podszedł mężczyzna, który oddał dwa strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze trzy strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały łącznie siedem ran postrzałowych (w obrębie głowy, klatki piersiowej i pleców), dokładnie pięć ran wlotowych i dwie wylotowe.
Zastrzelony to obywatel Federacji Rosyjskiej Robert Kuzowkow, który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skriepiecki. Urodził się w 1981 roku w Rosji. Artysta głośno krytykował rosyjski reżim. Malował karykatury - wielokrotne przedstawiał na nich Władimira Putina, Józefa Stalina, jak i innych dyktatorów - w tym przywódcę Czeczenii Ramzana Kadyrowa.
Wcześniej w sprawie zatrzymano jednego mężczyznę, który posługiwał się gruzińskim paszportem.