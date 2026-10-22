Lublin Zabójstwo obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. ABW zatrzymała drugiego podejrzanego

Donald Tusk o zabójstwie Rosjanina. "W Polsce byłby to pierwszy przypadek" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Simon Skrepetski/Facebook

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Informację przekazał na portalu X.

Funkcjonariusze #ABW zatrzymali drugiego podejrzanego w sprawie zabójstwa obywatela Rosji w Białej Podlaskiej, do którego doszło w czerwcu br.

22-letni obywatel Gruzji jest podejrzany o pomocnictwo w zabójstwie Roberta K.

Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3… — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) October 22, 2026 Rozwiń

Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

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Śledztwo prowadzi delegatura ABW w Lublinie wspólnie z policją, pod nadzorem Prokuratury Krajowej. Jak przekazał Siemoniak, postępowanie ma charakter rozwojowy.

Zastrzelony krytyk Władimira Putina

Według ustaleń do zabójstwa doszło 15 czerwca około godziny 9.30-9.45 na chodniku, na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej (województwo lubelskie). Do ofiary podszedł mężczyzna, który oddał dwa strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze trzy strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały łącznie siedem ran postrzałowych (w obrębie głowy, klatki piersiowej i pleców), dokładnie pięć ran wlotowych i dwie wylotowe.

Zastrzelony to obywatel Federacji Rosyjskiej Robert Kuzowkow, który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skriepiecki. Urodził się w 1981 roku w Rosji. Artysta głośno krytykował rosyjski reżim. Malował karykatury - wielokrotne przedstawiał na nich Władimira Putina, Józefa Stalina, jak i innych dyktatorów - w tym przywódcę Czeczenii Ramzana Kadyrowa.

Wcześniej w sprawie zatrzymano jednego mężczyznę, który posługiwał się gruzińskim paszportem.