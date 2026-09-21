Lubelskie Nie zatrzymał się do kontroli i ranił policjanta. W samochodzie miał narkotyki Svitlana Kucherenko |

Wjechał w radiowóz podczas ucieczki, trafił do aresztu Źródło wideo: KMP Chełm Źródło zdj. gł.: KMP Chełm

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W piątek, policjanci z Dorohuska, w miejscowości Wólka Okopska (województwo lubelskie), chcieli zatrzymać do kontroli drogowej Volvo. Z ich ustaleń wynikało, że kierujący nim 30-latek może posiadać narkotyki.

Gdy funkcjonariusze dali sygnał do zatrzymania pojazdu, mężczyzna nie zareagował. Zamiast tego przyspieszył i skierował samochód w stronę radiowozu, z którego w tym czasie wysiadał policjant. W chwili zderzenia obu pojazdów drzwi radiowozu uderzyły funkcjonariusza.

Mężczyzna zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim i zatrzymali go po niespełna dwukilometrowym pościgu.

Próbował staranować policjanta i uciekał przed kontrolą Źródło zdjęcia: Policja w Chełmie

Odpowie za posiadanie narkotyków i napaść na policjanta

"Podczas prowadzonych na miejscu czynności, [policjanci - red.] znaleźli i zabezpieczyli należące do niego znaczne ilości morfiny i marihuany" - informuje Komenda Miejska Policji w Chełmie.

Następnego dnia mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzuty czynnej napaści na policjanta i posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej i środków odurzających.

30-latek ruszył na radiowóz i ranił policjanta Źródło zdjęcia: KMP Chełm

Trafił do aresztu

Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa 30-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.