Nie zatrzymał się do kontroli i ranił policjanta. W samochodzie miał narkotyki
W piątek, policjanci z Dorohuska, w miejscowości Wólka Okopska (województwo lubelskie), chcieli zatrzymać do kontroli drogowej Volvo. Z ich ustaleń wynikało, że kierujący nim 30-latek może posiadać narkotyki.
Gdy funkcjonariusze dali sygnał do zatrzymania pojazdu, mężczyzna nie zareagował. Zamiast tego przyspieszył i skierował samochód w stronę radiowozu, z którego w tym czasie wysiadał policjant. W chwili zderzenia obu pojazdów drzwi radiowozu uderzyły funkcjonariusza.
Mężczyzna zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim i zatrzymali go po niespełna dwukilometrowym pościgu.
Odpowie za posiadanie narkotyków i napaść na policjanta
"Podczas prowadzonych na miejscu czynności, [policjanci - red.] znaleźli i zabezpieczyli należące do niego znaczne ilości morfiny i marihuany" - informuje Komenda Miejska Policji w Chełmie.
Następnego dnia mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzuty czynnej napaści na policjanta i posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej i środków odurzających.
Trafił do aresztu
Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa 30-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.