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Lublin

Uderzyła w płot i poszła do domu spać. Obudzili ją policjanci

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Kierująca uderzyła w ogrodzenie posesji
Andrusikiewicz: koszty społeczne w związku ze spożywaniem alkoholu w Polsce to 93 miliardy złotych
Źródło zdj. gł.: KPP Radzyń Podlaski
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49-latka straciła panowanie nad samochodem, zjechała z drogi i uderzyła w płot. Zostawiła auto i wróciła do domu. Już spała, gdy zapukali policjanci. Badanie wykazało, że miała w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu.

Do zdarzenia doszło w środę (21 października) około godziny 16 w Ulanie Małym na Lubelszczyźnie. 49-letnia mieszkanka gminy Ulan-Majorat, kierująca Citroenem C4 Picasso, straciła panowanie nad pojazdem. Zjechała z drogi i uderzyła w ogrodzenie posesji.

Zostawiła auto i wróciła do domu. Tam odwiedzili ją policjanci, już spała. Badanie trzeźwości wykazało, że miała wtedy w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu.

Kierująca uderzyła w ogrodzenie posesji
Kierująca uderzyła w ogrodzenie posesji
Źródło zdjęcia: KPP Radzyń Podlaski

Grozi jej do trzech lat więzienia

Kobieta została zatrzymana i trafiła do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu ma usłyszeć zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Grozi za to kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Kobieta miała w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu
Kobieta miała w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu
Źródło zdjęcia: KPP Radzyń Podlaski

49-latka musi się również liczyć z obowiązkiem zapłaty co najmniej pięć tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także z zakazem prowadzenia pojazdów na co najmniej trzy lata. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku kierowania pojazdem przy stężeniu alkoholu przekraczającym półtora promila sąd orzeka przepadek pojazdu lub jego równowartości.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
AlkoholWypadkiPolicjaLubelskie
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