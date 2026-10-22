Lublin Uderzyła w płot i poszła do domu spać. Obudzili ją policjanci Oprac. Martyna Sokołowska |

Andrusikiewicz: koszty społeczne w związku ze spożywaniem alkoholu w Polsce to 93 miliardy złotych Źródło zdj. gł.: KPP Radzyń Podlaski

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Do zdarzenia doszło w środę (21 października) około godziny 16 w Ulanie Małym na Lubelszczyźnie. 49-letnia mieszkanka gminy Ulan-Majorat, kierująca Citroenem C4 Picasso, straciła panowanie nad pojazdem. Zjechała z drogi i uderzyła w ogrodzenie posesji.

Zostawiła auto i wróciła do domu. Tam odwiedzili ją policjanci, już spała. Badanie trzeźwości wykazało, że miała wtedy w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu.

Kierująca uderzyła w ogrodzenie posesji Źródło zdjęcia: KPP Radzyń Podlaski

Grozi jej do trzech lat więzienia

Kobieta została zatrzymana i trafiła do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu ma usłyszeć zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Grozi za to kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Kobieta miała w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu Źródło zdjęcia: KPP Radzyń Podlaski

49-latka musi się również liczyć z obowiązkiem zapłaty co najmniej pięć tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także z zakazem prowadzenia pojazdów na co najmniej trzy lata. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku kierowania pojazdem przy stężeniu alkoholu przekraczającym półtora promila sąd orzeka przepadek pojazdu lub jego równowartości.