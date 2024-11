"Zwolnij - chomiki!". Nowe znaki drogowe

Znaki, które mają zwracać uwagę kierowców na chomiki przechodzące przez drogę stanęły w pobliżu Szczebrzeszyna (woj. lubelskie). Chomiki europejskie to gatunek skrajnie zagrożony wyginięciem. Coraz częściej giną właśnie pod kołami samochodów.

- Mamy to szczęście, że w województwie lubelskim są takie miejsca, gdzie liczebność chomików europejskich jest jeszcze dosyć wysoka, dlatego postanowiliśmy zastanowić się nad ochroną tego gatunku – wyjaśnił.

Łapiński podkreślił, że jednym z największym zagrożeń dla tych gryzoni są drogi przecinające pola, stąd śmiertelność chomików w tych miejscach jest bardzo duża. - Najprostszy sposób ich ochrony to ostrzeganie kierowców, że gdzieś w pobliżu mogą spotkać przechodzącego przez jezdnię chomika. Podobnie jest z jeżami, czy wiewiórkami, które również padają ofiarą samochodów – dodał dyrektor.

- Jest to spory problem, bo większość ludzi widzi chomika po raz pierwszy na oczy, kiedy jest on martwy na drodze, gdyż to zwierzę prowadzi dość skryty tryb życia – zaznaczył Łapiński.