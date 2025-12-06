Syreny zawyły w Lubartowie. Wojewoda czeka na wyjaśnienia

- W sobotę po godz. 4 nad ranem poderwane zostały w Polsce myśliwce w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy.
- O godzinie 5.30 Powiatowe Centrum Zarządzania odebrało informację "o natychmiastowym zagrożeniu z powietrza dla terenu powiatu lubartowskiego". Uruchomiono w mieście syreny alarmowe. O 6.20 alarm odwołano.
- Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz przekazał, że ze strony RCB i wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego nie było komunikatu o uruchomieniu syren.
- Wojewoda czeka teraz na raport z informacją na jakiej podstawie uruchomiono syreny. Ma on zostać pilnie przygotowany.
Podinspektor do spraw zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lubartowie Iwona Bocian-Mazur powiedziała, że o godzinie 5.30 Powiatowe Centrum Zarządzania odebrało informację "o natychmiastowym zagrożeniu z powietrza dla terenu powiatu lubartowskiego".
- Udając się na miejsce, gdzie prowadzony jest nasłuch w sieci radiowej ostrzegania, zaczęliśmy nawiązywać kontakt z pracownikami z terenu powiatu lubartowskiego celem uruchomienia syren alarmowych ostrzegających o zagrożeniu - tłumaczyła.
"Komunikat o zagrożeniu był, ale nie o natychmiastowym"
Służby skontaktowały się z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, które nie potwierdziło informacji o natychmiastowym zagrożeniu z powietrza. - Komunikat o zagrożeniu był, tylko nie o natychmiastowym – zaznaczyła Bocian-Mazur.
Po tym zweryfikowaniu informacji odwołano alarm. - Tam gdzie zostały uruchomione syreny ostrzegające, również zostały uruchomione syreny odwołujące tenże alarm – powiedziała.
Jak zaznaczyła, sytuacja będzie wyjaśniana. - Być może była to próba dezinformacji, bo w internetowej sieci odebraliśmy informację o zagrożeniu, natomiast nie otrzymaliśmy tej informacji w radiowej sieci ostrzegania – dodała.
"Powiatowe centrum podjęło decyzję samodzielnie"
Burmistrz Lubartowa Krzysztof Paśnik na portalu społecznościowym poinformował mieszkańców, że syreny ostrzegawcze zostały uruchomione w Lubartowie po otrzymaniu sygnału z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z obowiązującymi procedurami. "Syreny zostały uruchomione w związku z bieżącą sytuacją w Ukrainie" – napisał. Podał, że telefon od Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i polecenie uruchomienia syren alarmowych był o godz. 5.40, a następnie po godz. 6.20 - o odwołaniu alarmu.
Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz przekazał TVN24, że ze strony RCB i wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego nie było komunikatu o uruchomieniu syren.
- Powiatowe centrum podjęło taką decyzję samodzielnie. Wojewoda oczekuje teraz na raport na jakiej podstawie uruchomiono syreny, ma być pilnie przygotowany - powiedział Bubicz.
Wojewoda lubelski chce wiedzieć, skąd pochodziła informacja o potencjalnym zagrożeniu i czy prawidłowo zadziałały procedury.
Poderwane myśliwce
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w sobotę po godz. 4 nad ranem o rozpoczęciu operowania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy. "Poderwane zostały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" – napisano.
Po godz. 8.00 poinformowano, że operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone i nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.
Siły rosyjskie przypuściły w nocy z piątku na sobotę zmasowany atak rakietowo-dronowy na większość obwodów Ukrainy. W obwodzie kijowskim co najmniej trzy osoby zostały ranne - przekazała w Telegramie ukraińska administracja wojskowa. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono na całym terytorium tego kraju.
