Stok. Był pijany. Wjechał w bele kiszonki

Wszystko działo się w czwartek (11 września) kilka minut po godzinie 9 w miejscowości Stok w gminie Ulan-Majorat. 29-latek stracił panowanie nad autem, zjechał z drogi i uderzył w bele kiszonki składowane na pobliskim polu.

"Po przeprowadzeniu badania stanu trzeźwości przez policjantów okazało się, że 29-latek jest nietrzeźwy. W organizmie miał ponad promil alkoholu" - informuje w komunikacie komisarz Piotr Mucha z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.

Wjechał w bele kiszonki Źródło: KPP Radzyń Podlaski

Wsiadł za kierownicę, choć nie mógł

Po sprawdzeniu w systemie okazało się również, że mężczyzna ma orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Grozi mu do pięciu lat więzienia.

"29-latek musi się także liczyć ze świadczeniem pieniężnym na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie nie mniejszej niż 10 tysięcy złotych" - zaznacza Mucha.

Był pijany Źródło: KPP Radzyń Podlaski