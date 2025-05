Sadurki. Jechał kradzionym ciągnikiem. Zatrąbił przed komisariatem i pojechał dalej. Ruszyli za nim policjanci Źródło: KPP Puławy

W poniedziałek (26 maja) po południu do policjantów z Nałęczowa wpłynęło zgłoszenie o kradzieży ciągnika rolniczego.

"Z relacji zgłaszających wynikało, że z terenu ich posesji w Sadurkach skradziono ciągnik marki Renault wraz z rozsiewaczem, który był zaparkowany na podwórku, a kluczyki znajdowały się w stacyjce" - pisze w komunikacie komisarz Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

Zatrąbił przejeżdżając obok komisariatu, zatrzymali go kilkaset metrów dalej

Zatrąbił przed komisariatem i pojechał dalej

Właściciele wycenili skradziony sprzęt na 40 tys. zł. Policjanci z Nałęczowa przekazali informację o kradzieży do ościennych jednostek i bardzo szybko otrzymali informację zwrotną.

"Okazało się, że sprawca kradzieży ciągnika pojechał nim do Bełżyc. Z ustaleń tamtejszych policjantów wynika, że mężczyzna odpiął w Wojciechowie rozsiewacz i do Bełżyc przyjechał samym ciągnikiem. Przejeżdżając przed tamtejszym komisariatem zatrąbił i pojechał dalej" – informuje kom. Rejn-Kozak.

Nie miał uprawnień do kierowania pojazdami

Kierowca widocznie nie spodziewał się, że policjanci zareagują. Ci jednak zainteresowali się i ruszyli za ciągnikiem, w efekcie czego traktorzysta został zatrzymany kilkaset metrów od komisariatu.

Okazało się, że za kierownicą siedział 38-latek z gminy Bełżyce, który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Policja: wcześniej ukradł jeszcze jeden ciągnik i samochód

"Miał natomiast niespełna pół promila alkoholu w organizmie i dwie kradzieże pojazdów na koncie. Na początku tego roku na terenie powiatu puławskiego, w Gołębiu dokonał kradzieży ciągnika rolniczego marki Same Antares wraz z sadzarką leśną, a kilka miesięcy wcześniej samochodu marki Lexus z terenu powiatu lubelskiego" – podkreśla kom. Rejn-Kozak.

Odzyskany ciągnik jest już u właścicieli. 38-latek trafił natomiast do policyjnego aresztu. Gdy wytrzeźwiał, policjanci przedstawili mu trzy zarzuty - kradzieży ciągnika rolniczego, kierowania pojazdem mechanicznym bez uprawnień i kierowania pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu (to stan, gdy w organizmie jest od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, prowadząc w tym stanie popełnia się nie przestępstwo, ale wykroczenie – przyp. red.). Za swoje czyny 38-latek odpowie przed sądem. Grozi mu do pięciu lat więzienia.