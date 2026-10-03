Zderzył się z autobusem. Kierowca zginął, cztery osoby są ranne
Kom. Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przekazał, że przed godz. 13 na ul. Dęblińskiej w Puławach samochód osobowy zderzył się z autobusem komunikacji miejskiej nr 15. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego samochodem osobowym.
76-letni kierowca Volkswagena Polo zginął na miejscu.
Cztery kobiety ranne
Do szpital trafiła żona kierowcy.
W autobusie było sześcioro pasażerów i kierowca. Ranne zostały dwie dorosłe pasażerki oraz kilkuletnia dziewczynka. Tę ostatnią do szpitala w Lublinie przetransportował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
58-letni kierowca autobusu doznał ogólnych potłuczeń. Był trzeźwy.
Droga wojewódzka nr 801 między Puławami a Dęblinem jest zablokowana. Objazdy wyznaczono przez Al. Miłości i ul. Gołębską.