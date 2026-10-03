Lublin Zderzył się z autobusem. Kierowca zginął, cztery osoby są ranne Oprac. Mateusz Czajka |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Puławach

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Kom. Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przekazał, że przed godz. 13 na ul. Dęblińskiej w Puławach samochód osobowy zderzył się z autobusem komunikacji miejskiej nr 15. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego samochodem osobowym.

76-letni kierowca Volkswagena Polo zginął na miejscu.

W wypadku zginął 76-latek Źródło zdjęcia: KP PSP w Puławach

Cztery kobiety ranne

Do szpital trafiła żona kierowcy.

W autobusie było sześcioro pasażerów i kierowca. Ranne zostały dwie dorosłe pasażerki oraz kilkuletnia dziewczynka. Tę ostatnią do szpitala w Lublinie przetransportował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

58-letni kierowca autobusu doznał ogólnych potłuczeń. Był trzeźwy.

Droga wojewódzka nr 801 między Puławami a Dęblinem jest zablokowana. Objazdy wyznaczono przez Al. Miłości i ul. Gołębską.

Rozwiń Puławska policja poinformowała o szczegółach wypadku Źródło: Facebook

Źródło: Google Maps