Lublin

Pijana na rowerze. Jechała z 13-miesięcznym synem

Policja zatrzymała trzy osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Puławy
Źródło: Google Earth
W Puławach (Lubelskie) kobieta jechała rowerem ze swoim 13-miesięcznym synem. Ktoś poinformował policję, że jest pijana. Miała prawie promil alkoholu w organizmie. Dostała mandat, a jej zachowaniem zajmie się sąd.

28 sierpnia w godzinach wieczornych do puławskiego dyżurnego wpłynęło zgłoszenie o nietrzeźwej kobiecie, która jechała rowerem, a w przymocowanym foteliku znajdowało się małe dziecko. Na ulicę Dęblińską wysłano patrol, który zauważył młodą kobietę na rowerze.

Nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Puławach przekazała, że w foteliku siedział przestraszony, 13-miesięczny chłopiec.

Matka była pijana, odpowie przed sądem

- Kobieta miała prawie promil alkoholu w organizmie. Aby upewnić się, że chłopcu nic się nie stało, policjanci wezwali na miejsce karetkę pogotowia. Stwierdzono, że maluch, poza tym, że zdezorientowany i wystraszony czuł się dobrze, nic mu nie dolegało. Został przekazany pod opiekę wezwanemu na miejsce trzeźwemu ojcu - zrelacjonowała policjantka.

Po wytrzeźwieniu 26-latka została przesłuchana. Za kierowanie rowerem po pijanemu została ukarana mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Za opiekę nad synem w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem.

Autorka/Autor: MR/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Lubelskie Policja Alkohol dziecko Drogi w Polsce
