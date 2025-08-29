Pijana na rowerze. Jechała z 13-miesięcznym synem

Puławy Źródło: Google Earth

28 sierpnia w godzinach wieczornych do puławskiego dyżurnego wpłynęło zgłoszenie o nietrzeźwej kobiecie, która jechała rowerem, a w przymocowanym foteliku znajdowało się małe dziecko. Na ulicę Dęblińską wysłano patrol, który zauważył młodą kobietę na rowerze.

Nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Puławach przekazała, że w foteliku siedział przestraszony, 13-miesięczny chłopiec.

Matka była pijana, odpowie przed sądem

- Kobieta miała prawie promil alkoholu w organizmie. Aby upewnić się, że chłopcu nic się nie stało, policjanci wezwali na miejsce karetkę pogotowia. Stwierdzono, że maluch, poza tym, że zdezorientowany i wystraszony czuł się dobrze, nic mu nie dolegało. Został przekazany pod opiekę wezwanemu na miejsce trzeźwemu ojcu - zrelacjonowała policjantka.

Po wytrzeźwieniu 26-latka została przesłuchana. Za kierowanie rowerem po pijanemu została ukarana mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Za opiekę nad synem w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem.