Lublin Dom runął, strażacy w gruzach znaleźli ciało mężczyzny

Do zdarzenia doszło w powiecie parczewskim (Lubelskie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Policja Parczew

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Oficer prasowy parczewskich strażaków mł. bryg. Krzysztof Fila przekazał, że około godziny 17 funkcjonariusze wydobyli z gruzów ciało mężczyzny, mieszkańca zniszczonego domu.

Informację o znalezieniu 75-letniego członka rodziny zamieszkującej dom potwierdziła także mł. asp. Ewelina Semeniuk z parczewskiej policji.

Jak podał Fila, poszukiwania ewentualnych innych poszkodowanych kontynuuje ponad 50 strażaków. Na miejscu pracuje także pogotowie, policja i prokuratura, która ustala przyczyny zdarzenia.

Dom runął

Zgłoszenie o wybuchu w domu jednorodzinnym w miejscowości Miłków-Kolonia strażacy otrzymali w czwartek około godz. 12.10. Murowany budynek całkowicie uległ zniszczeniu. Jako wstępną przyczynę zdarzenia służby wskazują wybuch gaz

Dzisiaj w godzinach popołudniowych w trakcie prowadzonych czynnosci na miejscu zdarzenia w m.Miłków, gdzie po wybuchu doszło do całkowitego zawalenia domu jednorodzinnego odnaleziono ciało 7️⃣5️⃣-letniego mężczyzny będącego członkiem rodziny. https://t.co/PypEZiJ5mB — Policja Parczew (@PolicjaParczew) October 8, 2026