Do tej niecodziennej sytuacji doszło w sobotę, 23 sierpnia, w dzielnicy LSM w Lublinie. 16-latka, która myła w mieszkaniu okna, zwróciła uwagę na mężczyznę, który kręcił się wokół nieczynnego kiosku z gazetami. W pewnym momencie mężczyzna wsunął się przez okienko do obsługi klientów do środka i coś stamtąd zabrał.
Nastolatka nagrała wszystko telefonem i powiadomiła szybko policję.
Zatrzymali go kilka ulic dalej
"Poinformowani o sprawie funkcjonariusze z 4. komisariatu bez trudu namierzyli sprawcę. Mężczyzna został zatrzymany kilka ulic dalej" – pisze w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
Okazało się, że 22-latek ukradł z kiosku drobne przedmioty, takie jak: papierosy, tytoń, tabletki przeciwbólowe. Policjanci ustalili, że miał na swoim koncie jeszcze dwie inne kradzieże, których dopuścił się w pobliskiej drogerii.
Przyznał się do winy
"Usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem oraz kradzieży, do których popełnienia się przyznał" – zaznacza podinsp. Gołębiowski.
Mężczyźnie za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia.
