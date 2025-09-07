Wypadek autokaru. W środku był tylko kierowca, nie udało się go uratować

Do zdarzenia doszło w Lublinie Źródło: Google Earth

Wszystko działo się w sobotę przed godziną 21 na ulicy Wileńskiej w Lublinie.

- Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący autokarem jechał ulicą Bohaterów Monte Casino od ulicy Armii Krajowej. W nieustalonych okolicznościach kierujący nagle zjechał na pobocze i uderzył przodem pojazdu w znak drogowy i betonowy śmietnik. Następnie ponownie zjechał na jezdnię, gdzie uderzył w sygnalizację świetlną, po czym uderzył w ogrodzenie posesji na ulicy Wileńskiej - przekazała w niedzielę młodsza aspirant Beata Kieliszek z lubelskiej policji.

W autokarze nie było pasażerów.

Kierowcy nie udało się uratować

Po zdarzeniu kierowcy została udzielona pomoc medyczna.

- 41- letni mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie niestety w wyniku doznanych obrażeń zmarł - dodała oficer prasowa.

Teraz policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.

