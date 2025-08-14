Była noc z wtorku na środę (13 sierpnia) gdy policjanci otrzymali sygnał o złodziejach. Mężczyźni mieli przy ulicy Wędrownej w Lublinie wycinać szlifierką katalizator spod zaparkowanego tam mercedesa.
Na miejsce policjanci zauważyli lecące spod samochodu iskry.
Byli kompletnie zaskoczeni
"Gdy tam podbiegli, zauważyli leżącego pod autem mężczyznę i drugiego, który świecił mu latarką" – pisze w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
Sprawcy byli kompletnie zaskoczeni.
Odpowiedzą też za posiadanie narkotyków i paserstwo
"Mieli przy sobie sprzęt do cięcia metalu. Dodatkowo przy 23-latku funkcjonariusze odnaleźli narkotyki, natomiast przy 36-latku telefon pochodzący z kradzieży" – zaznacza podinsp. Gołębiowski.
Obaj mężczyźni trafili do policyjnej celi. Sprawa jest rozwojowa, funkcjonariusze analizują inne podobne przypadki. Dodatkowo 23-latek usłyszy zarzuty posiadania narkotyków, a 36-latek paserstwa. Grozi im do pięciu lat więzienia.
Autorka/Autor: tm/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP Lublin