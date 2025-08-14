Lublin. Nakryli złodziei katalizatorów na gorącym uczynku Źródło: KMP Lublin

Była noc z wtorku na środę (13 sierpnia) gdy policjanci otrzymali sygnał o złodziejach. Mężczyźni mieli przy ulicy Wędrownej w Lublinie wycinać szlifierką katalizator spod zaparkowanego tam mercedesa.

Na miejsce policjanci zauważyli lecące spod samochodu iskry.

Zatrzymali ich na gorącym uczynku Źródło: KMP Lublin

Byli kompletnie zaskoczeni

"Gdy tam podbiegli, zauważyli leżącego pod autem mężczyznę i drugiego, który świecił mu latarką" – pisze w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Sprawcy byli kompletnie zaskoczeni.

Kradli katalizator Źródło: KMP Lublin

Odpowiedzą też za posiadanie narkotyków i paserstwo

"Mieli przy sobie sprzęt do cięcia metalu. Dodatkowo przy 23-latku funkcjonariusze odnaleźli narkotyki, natomiast przy 36-latku telefon pochodzący z kradzieży" – zaznacza podinsp. Gołębiowski.

Obaj mężczyźni trafili do policyjnej celi. Sprawa jest rozwojowa, funkcjonariusze analizują inne podobne przypadki. Dodatkowo 23-latek usłyszy zarzuty posiadania narkotyków, a 36-latek paserstwa. Grozi im do pięciu lat więzienia.

Grozi im do pięciu lat więzienia Źródło: KMP Lublin