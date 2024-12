Policja weszła do klasztoru i szukała Romanowskiego. Prokuratura się tłumaczy

Policjanci w kominiarkach, nad zakonem policyjne drony

Oczekują "wyjaśnienia wszystkich wątpliwości”

Informuje też, że "jako Polska Prowincja Dominikanów dołożymy wszelkich starań, aby na drodze sprawiedliwości wyjaśnić to bolesne i niezrozumiałe dla nas zdarzenie. Zależy nam na poznaniu racji, które skłoniły prokuraturę i policję do przeszukania klasztoru. Oczekujemy od osób odpowiedzialnych za podjęte decyzje wyjaśnienia wszystkich wątpliwości".

Dzień wcześniej prokuratura dostała informacje, że poseł jest w klasztorze

- W momencie wydania ww. postanowienia prokurator nie miał pewności co do miejsca przebywania podejrzanego, dlatego też kontynuował czynności poszukiwawcze – czytamy w oświadczeniu PK.

Prokuratura: przeor oświadczył, że nie ma żadnych zastrzeżeń

- Przed przystąpieniem do czynności postanowienie prokuratora wręczono przeorowi Klasztoru Św. Stanisława w Lublinie oraz poinformowano go o celu czynności. W przeszukaniu uczestniczyła osoba przez niego wskazana. Po zakończeniu czynności przeor do protokołu oświadczył, że "nie ma żadnych zastrzeżeń co do sposobu przeszukania". Nie dokonano przeszukania żadnego miejsca przeznaczonego do sprawowania kultu religijnego – informuje prokurator Nowak.