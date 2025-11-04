Przepiłowali kraty w oknie, próbowali uciec z aresztu

Lublin Źródło: Google Earth

Z informacji przekazanych we wtorek przez rzeczniczkę dyrektora generalnego Służby Więziennej podpułkownik Arletę Pęconek wynika, że 24 października dwóch osadzonych próbowało uciec z Aresztu Śledczego w Lublinie.

Brzeszczotem przepiłowali kraty, próbowali uciec z aresztu

- Osadzeni po przepiłowaniu kraty okiennej nielegalnie posiadanym brzeszczotem wyszli przez okno celi, wspinając się na dach pawilonu. Po uruchomieniu elektronicznego systemu zabezpieczenia (jak na przykład czujnik ruchu - red.) funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku obserwatora zauważył osadzonych i poinformował dowódcę zmiany - opisała rzeczniczka.

Uciekinierów zatrzymali funkcjonariusze Służby Więziennej, zanim osadzeni dotarli do pasa ochronnego.

Areszt śledczy w Lublinie

Zbadają kwestię ewentualnych uchybień funkcjonariuszy

Obaj mężczyźni byli tymczasowo aresztowani w związku z przestępstwami "o lżejszym charakterze".

Sprawę wyjaśnia zespół specjalistów z Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Mają ustalić wszystkie okoliczności zdarzenia. Badają także kwestię ewentualnych uchybień funkcjonariuszy.