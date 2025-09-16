Logo strona główna
Lublin

W garażu znaleźli niemal 13 kilogramów narkotyków, zatrzymali 21-latka

Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności
Lublin. Zabezpieczyli mefedron wart pół miliona złotych
Źródło: Lubelska Policja 
Narkotyki znajdowały się w jednym z wynajmowanych garaży w Lublinie. Policja zatrzymała 21-latka, który akurat tam przyjechał. Mężczyzna usłyszał zarzuty wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Lubelscy policjanci mieli podejrzenia, że 21-letni mężczyzna posiada znaczne ilości narkotyków. Pojechali więc pod jeden z ustalonych adresów w dzielnicy LSM. Tam zastali 21-latka. Przyjechał właśnie do wynajmowanego garażu. Jak informują funkcjonariusze, był bardzo zaskoczony i został zatrzymany.

"Jak się okazało, policjanci mieli przysłowiowego 'nosa', bowiem w trakcie przeszukania garażu, który posłużył mu za magazyn, natrafili na sporej ilości narkotyki w postaci mefedronu" - opisuje w komunikacie nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności
Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności
Źródło: Lubelska Policja

Popakowane w worki lub owinięte folią

Dodaje, że narkotyki znajdowały się w szafkach i były popakowane w worki lub owinięte folią.

"Funkcjonariusze zabezpieczyli również przedmioty służące do porcjowania i pakowania zakazanych prawem substancji" - relacjonuje policjantka.

Łącznie zabezpieczono blisko 13 kilogramów mefedronu
Łącznie zabezpieczono blisko 13 kilogramów mefedronu
Źródło: Lubelska Policja

Usłyszał zarzuty

Łącznie zabezpieczono blisko 13 kilogramów mefedronu, którego czarnorynkowa wartość to pół miliona złotych. 21-latek usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków.

Okazało się również, że mężczyzna nie stosował się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Grozi mu do 12 lat więzienia. Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.

Czarnorynkowa wartość narkotyków to pół miliona złotych
Czarnorynkowa wartość narkotyków to pół miliona złotych
Źródło: Lubelska Policja
Źródło: tvn24.pl

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Lubelska Policja

