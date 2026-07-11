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Lublin

Groził matce śmiercią, potem się zabarykadował. Z siekierą ruszył na policjantów

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Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań przy ulicy Mełgiewskiej w Lublinie
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Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Policja Lubelska
W jednym z mieszkań przy ulicy Mełgiewskiej w Lublinie 38-letni mężczyzna groził swojej matce, a następnie zabarykadował się w lokalu. Podczas interwencji ruszył na policjantów z siekierą i próbował ranić jednego z nich nożem. Agresor został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów.

Jak przekazała nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, w piątek (10 lipca) mundurowi zostali wezwani po tym, jak 38-latek groził swojej matce śmiercią. Kobieta zdołała uciec z mieszkania i powiadomiła służby.

Na miejsce skierowano negocjatorów, funkcjonariuszy prewencji oraz kontrterrorystów. Po siłowym wejściu do mieszkania mężczyzna uzbrojony w siekierę zaatakował interweniujących policjantów.

Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań przy ulicy Mełgiewskiej w Lublinie
Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań przy ulicy Mełgiewskiej w Lublinie
Źródło zdjęcia: Policja Lubelska

- Policyjna tarcza uchroniła funkcjonariusza przed otrzymaniem ciosów - poinformowała nadkomisarz Kamola.

Zabarykadowanego w łazience agresora zatrzymali kontrterroryści. Przy mężczyźnie znaleziono także nóż, którym próbował ranić jednego z policjantów.

W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. 38-latek został zatrzymany, a o zdarzeniu powiadomiono prokuratora. Policja zapowiada, że wstępne czynności będą prowadzone w kierunku czynnej napaści na funkcjonariuszy.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
LublinPolicjakontrterroryści
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
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