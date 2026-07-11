Lublin Groził matce śmiercią, potem się zabarykadował. Z siekierą ruszył na policjantów Martyna Sokołowska |

Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy (materiał z lutego 2025 r.) Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Policja Lubelska

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Jak przekazała nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, w piątek (10 lipca) mundurowi zostali wezwani po tym, jak 38-latek groził swojej matce śmiercią. Kobieta zdołała uciec z mieszkania i powiadomiła służby.

Na miejsce skierowano negocjatorów, funkcjonariuszy prewencji oraz kontrterrorystów. Po siłowym wejściu do mieszkania mężczyzna uzbrojony w siekierę zaatakował interweniujących policjantów.

Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań przy ulicy Mełgiewskiej w Lublinie Źródło zdjęcia: Policja Lubelska

- Policyjna tarcza uchroniła funkcjonariusza przed otrzymaniem ciosów - poinformowała nadkomisarz Kamola.

Zabarykadowanego w łazience agresora zatrzymali kontrterroryści. Przy mężczyźnie znaleziono także nóż, którym próbował ranić jednego z policjantów.

W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. 38-latek został zatrzymany, a o zdarzeniu powiadomiono prokuratora. Policja zapowiada, że wstępne czynności będą prowadzone w kierunku czynnej napaści na funkcjonariuszy.