Oszukali seniorów metodą "na lekarza". Dwaj 18-latkowie zatrzymani

Lublin. 18-latkowie wyłudzili od emerytów ponad 70 tysięcy złotych Źródło: KMP w Lublinie

Młodzi oszuści wybrali najpierw sobie za cel małżeństwo seniorów z Lublina. Wmówili im, że ich córka przebywa w szpitalu i potrzebuje pilnego leczenia za granicą. Pieniądze odebrał kurier. Łupem złodziei padło 62 tysiące złotych.

Do podobnej sytuacji doszło w Kraśniku, gdzie starsza kobieta uwierzyła w historię o chorobie najbliższej osoby. Emerytka przekazała im 10 tysięcy złotych.

Sprawą zajęli się lubelscy policjanci. Dość szybko udało im się wytypować sprawców. Namierzyli ich pod koniec ubiegłego tygodnia w Nowym Dworze Mazowieckim. Okazali się nimi dwaj 18-latkowie. Usłyszeli już zarzuty. Decyzją sądu jeden z nich został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi im do ośmiu lat więzienia.

- Policjanci na poczet przyszłej kary zabezpieczyli od 18-latka przeszło 70 tysięcy złotych - podał podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

