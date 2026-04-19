Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Tragiczna noc na S19. Dwie osoby zginęły w wypadku

|
Najechał na tył jadącego przed nim auta
Jonaki. Wypadek na drodze ekspresowej. Nie żyje mężczyzna i kobieta
Źródło: Lubelska Policja
67-letnia kierująca oraz 38-letni mężczyzna zginęli w wypadku na drodze ekspresowej S19 w pobliżu miejscowości Jonaki (Lubelskie). 68-letni pasażer trafił do szpitala. Cała trójka jechała autem, w którego tył uderzył 59-letni kierowca Mazdy. Został zatrzymany przez policję. Pobrano mu krew do badań.

Służby dostały zgłoszenie w sobotę po godz. 22, na drodze ekspresowej S19 w pobliżu miejscowości Jonaki zderzyły się dwa auta. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała, że chodzi o odcinek od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 59-letni kierowca Mazdy 6 najechał na tył jadącego przed nim Volkswagena Up. Nie żyje kierująca Volkswagenem 67-latka oraz 38-letni pasażer, który siedział z tyłu. Oboje zginęli na miejscu. 68-latek, który siedział z przodu trafił do szpitala.

Nie żyją dwie osoby
Nie żyją dwie osoby
Źródło: Lubelska Policja

59-latkowi pobrano krew do badań

"Sprawca wypadku, 59-latek kierujący Mazdą, odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Pobrano od niego krew do badań na zawartość alkoholu i środków odurzających" - pisze w komunikacie podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Mężczyzna został zatrzymany.

Najechał na tył jadącego przed nim auta
Najechał na tył jadącego przed nim auta
Źródło: Lubelska Policja

Byli zakleszczeni w pojazdach

Jak natomiast mówi nam młodszy brygadier Piotr Kołtun ze stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, na miejsce wysłano siedem zastępów, czyli 18 strażaków.

– Uczestnicy wypadku byli zakleszczeni w pojazdach. Zostali przez nas wydobyci ze środka – opisuje mł. bryg. Kołtun.

W czasie pracy służb jezdnia w kierunku Rzeszowa była zablokowana. Wprowadzono objazd przez drogę wojewódzka 878. Przyczyny wypadku wyjaśnia policja.

Autem podróżowały trzy osoby
Autem podróżowały trzy osoby
Źródło: Lubelska Policja
Opole
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Lubelska Policja

Udostępnij:
Tagi:
PolicjaWypadekLubelskie
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica