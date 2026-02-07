18-latka potrącona na pasach. Nagranie

Piesza potrącona na pasach Źródło: KPP Hrubieszów

Do zdarzenia doszło w Hrubieszowie (woj. lubelskie), w piątek około południa. Jak podaje policja, 18-latka prawidłowo przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych. Widać to na nagraniu - piesza zatrzymała się przed wejściem na jezdnię i rozejrzała. "Policjanci będący na miejscu wstępnie ustalili, że pojazd jadący z przeciwnej strony zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszej, natomiast kierujący Citroenem nie zachował szczególnej ostrożności, w wyniku czego doszło do potrącenia 18-latki" - czytamy w komunikacie.

Piesza trafiła do szpitala z obrażeniami, które nie zagrażały jej życiu.

Młoda kobieta potrącona na przejściu dla pieszych

Potem doprowadził do kolizji

Chwilę po potrąceniu 18-latki kierowca Citroena doprowadził do kolizji. "Wykonując manewr cofania, nie zachował ostrożności i uderzył w stojący tuż za nim samochód marki Peugeot, którym kierował 40-latek. W związku z rażącym naruszeniem przepisów ruchu drogowego 60-latek stracił prawo jazdy" - podaje policja.

Nagranie z kamery monitoringu, która zarejestrowała zdarzenie, zostało opublikowane przez policję ku przestrodze. Funkcjonariusze przypominają, że kierowca zbliżający się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość oraz ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu.

Opracowała Anna Winiarska /tok