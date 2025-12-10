Na lawecie wiózł auta. Na łuku drogi miał problemy

Dubica Dolna. Kierowca ciężarówki z lawetą stracił panowanie nad pojazdem Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło w środę w godzinach porannych na drodze wojewódzkiej numer 812 w Dubicy Dolnej w powiecie bialskim.

"Kierowca pojazdu ciężarowego z lawetą, na łuku drogi stracił panowanie nad autem. Zjechał do rowu, gdzie ciężarówka wywróciła się. Kierowca nie doznał obrażeń ciała" - podała Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej.

Na miejscu pracują służby. "Obecnie trwa przeładowanie osobówek znajdujących się na lawecie" - poinformowała Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej.

Droga została zablokowana. Wyznaczono objazdy.

