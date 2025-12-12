Śmiertelny wypadek, zablokowana droga

Dyżurny Punktu informacji Drogowej lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mateusz Dzierżak poinformował, że do wypadku doszło w Ciecierzynie, na odcinku Lubartów - Lublin drogi krajowej numer 19.
Na pasie drogi w kierunku Lublina samochód osobowy najechał na pieszego, który zmarł.
Droga jest zablokowana. Policja wprowadziła objazdy: dla samochodów osobowych przez miejscowości Dys i Elizówka, natomiast dla samochodów ciężarowych - przez DK82 (od węzła Tatary na obwodnicy Lublina) oraz przez drogę wojewódzką 829 i miejscowość Stawek.
Autorka/Autor: ms/tok
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: KMP Lublin