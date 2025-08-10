Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Ciało noworodka w reklamówce. Policja zatrzymała 31-latkę

Zwłoki noworodka
Do zdarzenia doszło na terenie powiatu ryckiego
Źródło: Google Earth
W miejscowości Ułęż (woj. lubelskie) znaleziono ciało noworodka w reklamówce. W sprawie zatrzymana została 31-letnia kobieta. Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.

Z informacji przekazanej na Kontakt24 wynikało, że na terenie miejscowości Ułęż w powiecie ryckim policja znalazła w reklamówce ciało noworodka.

Zatrzymana 31-latka

Aspirant sztabowa Agnieszka Marchlak, pełniąca obowiązki oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Rykach, potwierdziła zdarzenie. - Wczoraj około godziny 22:30 otrzymaliśmy zgłoszenie, po którym policjanci udali się na teren prywatnej posesji na terenie powiatu ryckiego, gdzie odnaleźli zwłoki noworodka umieszczone w reklamówce - poinformowała.  - W tej chwili cały czas jesteśmy na wstępnym etapie czynności prowadzonych pod nadzorem prokuratury. Do sprawy zatrzymano 31-letnią kobietę. Na ten moment nikomu nie postawiono żadnych zarzutów - podkreśliła.  Trwają policyjne czynności w tej sprawie.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: est, ms

Źródło: Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
noworodekdzieckoPolicjaLubelskie
Czytaj także:
Bieszczady deszcz burza pogoda
Alert RCB dla kolejnego województwa
METEO
Vladimir Putin
"Wspólna czerwona linia" wobec planu Putina. Zełenski: Ukraina docenia
Świat
shutterstock_2250571743
Wielka wygrana w Lotto. Podano, gdzie padła
BIZNES
Marika i Ten Typ Mes wystąpią podczas festiwalu 21 sierpnia
Top of the Top Sopot Festival 2025. Marika i Ten Typ Mes zdradzają, z kim wystąpią
Kultura i styl
imageTitle
Ogromne osłabienie Polaków. Eurobasket bez Sochana
EUROSPORT
Pożar na zboczach Wezuwiusza strawił kilkaset hektarów roślinności
Wezuwiusz płonie. Do pomocy wezwano wojsko
METEO
Mężczyzna został zatrzymany przez policję
Wypił i wsiadł za kółko. Wiózł żonę i córkę
Kielce
Policja kontroluje rowerzystę
"Jechał slalomem, wydmuchał blisko trzy promile. Uważał, że nic złego nie zrobił"
WARSZAWA
F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Modernizacja F-16 i "inne niespodzianki". Zapowiedź szefa MON
Piorun, dzień, niebo
Gdzie jest burza? Pojawiają się pierwsze wyładowania
METEO
Zaginiony Zygmunt Korfanty
Zaginięcie Zygmunta Korfantego. Szansa na przełom? "Świadkowie wskazują na konflikt"
Martyna Sokołowska
Prace przy pętli Kielecka
Remont rozjazdu, tramwaje nie dojadą do pętli
WARSZAWA
imageTitle
Kwalifikacje dla Austriaka. Stoch w ścisłej czołówce
EUROSPORT
Groził taksówkarzowi maczetą, bo zwrócił mu uwagę
Opluł taksówkarza i groził mu maczetą
Trójmiasto
Klacz Psyche Adelajda
Wielka aukcja w Janowie Podlaskim
BIZNES
imageTitle
Jedna gala, dwie śmierci. Świat boksu w żałobie
EUROSPORT
Między Kaczyńskim a aktywistką Babcią Kasią doszło do przepychania się
Kaczyński wysyła do więzienia "śmieci, które tu stoją"
GettyImages-1000209212
"Powolna porażka Ukrainy". Światowe media o spotkaniu Trumpa z Putinem
Świat
Zarówno władze spółki jak i służby podają, że nie było zagrożenia pożarem
Reakcja chemiczna w zakładzie postawiła służby na nogi. Ewakuowano ponad 100 osób
Białystok
Zabezpieczony pistolet okazał się wiatrówką przypominającą replikę znanej marki broni
Groził znajomemu bronią. Poszło o miejsce parkingowe
Lublin
imageTitle
Kolejne znane piłkarskie nazwisko trafiło do ligi saudyjskiej
EUROSPORT
dworzec wroclaw glowny - Longfin Media shutterstock_2518053119
Groźby, plucie, szarpanie. "Coraz krótszy lont"
Joanna Rubin-Sobolewska
Morze Śródziemne
To już nie morze, lecz zupa śródziemnomorska. Im więcej pary, tym silniejsze niże
Wanda Woźniak
Śmiertelny wypadek w miejscowości Męczyn
Uderzył w drzewo, auto stanęło w płomieniach. Jedna osoba nie żyje
WARSZAWA
Armia australijska
Na defiladę w Warszawie przyjadą z drugiego końca świata
imageTitle
Świątek zna kolejną rywalkę. Ma z nią perfekcyjny bilans
EUROSPORT
Donald Trump w Białym Domu
Takie mają być ukryte cele Trumpa
BIZNES
imageTitle
Debiut Amerykanina w polskich barwach. "Potrafi zrobić coś z niczego"
EUROSPORT
Pożar Lee szaleje w stanie Kolorado
Z powodu pożarów ewakuowano więźniów
METEO
Policja interweniowała na wydarzeniu przy ulicy Ordona
Setki osób na nielegalnej imprezie "pod chmurką". Jest reakcja
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica