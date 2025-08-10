Ciało noworodka w reklamówce. Policja zatrzymała 31-latkę

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu ryckiego Źródło: Google Earth

Z informacji przekazanej na Kontakt24 wynikało, że na terenie miejscowości Ułęż w powiecie ryckim policja znalazła w reklamówce ciało noworodka.

Zatrzymana 31-latka

Aspirant sztabowa Agnieszka Marchlak, pełniąca obowiązki oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Rykach, potwierdziła zdarzenie. - Wczoraj około godziny 22:30 otrzymaliśmy zgłoszenie, po którym policjanci udali się na teren prywatnej posesji na terenie powiatu ryckiego, gdzie odnaleźli zwłoki noworodka umieszczone w reklamówce - poinformowała. - W tej chwili cały czas jesteśmy na wstępnym etapie czynności prowadzonych pod nadzorem prokuratury. Do sprawy zatrzymano 31-letnią kobietę. Na ten moment nikomu nie postawiono żadnych zarzutów - podkreśliła. Trwają policyjne czynności w tej sprawie.