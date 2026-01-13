Logo strona główna
Lublin

19-latek potrącił pieszą na pasach. Policja publikuje nagranie

Potrącenie pieszej na pasach
345-283271
19-letni kierowca, który miał prawo jazdy od niecałego roku, potrącił na przejściu dla pieszych 36-latkę. Stracił uprawnienia, a policja opublikowała nagranie ze zdarzenia ku przestrodze.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano w Chełmie na ulicy Armii Krajowej. Jak ustalili policjanci, samochód jadący prawym pasem zatrzymał się, by przepuścić pieszą na oznakowanym przejściu.

"Kierujący oplem, jadąc lewym pasem, nie zachował szczególnej ostrożności oraz nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego doszło do potrącenia" - informuje policja.

Potrącenie pieszej na pasach
Potrącenie pieszej na pasach
Źródło: KPP Chełm

36-latka nie odniosła żadnych poważnych obrażeń. Młody kierowca nie uniknie jednak konsekwencji. Mężczyzna stracił prawo jazdy, które posiadał od 11 miesięcy.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: wini/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Chełm

