19-latek potrącił pieszą na pasach. Policja publikuje nagranie

Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano w Chełmie na ulicy Armii Krajowej. Jak ustalili policjanci, samochód jadący prawym pasem zatrzymał się, by przepuścić pieszą na oznakowanym przejściu.
"Kierujący oplem, jadąc lewym pasem, nie zachował szczególnej ostrożności oraz nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego doszło do potrącenia" - informuje policja.
36-latka nie odniosła żadnych poważnych obrażeń. Młody kierowca nie uniknie jednak konsekwencji. Mężczyzna stracił prawo jazdy, które posiadał od 11 miesięcy.
Autorka/Autor: wini/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP Chełm