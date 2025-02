Zabił kota siekierą, bo nie dał się pogłaskać

Do pięciu lat więzienia grozi 42-letniemu mężczyźnie, który w Chełmie (woj. lubelskie) siekierą zabił kota. Miał to zrobić, bo - jak powiedział policjantom - zwierzę było agresywne i nie dało się pogłaskać.

Do zdarzenia doszło w miniony weekend na terenie jednej z miejscowości w powiecie chełmskim. Mundurowi otrzymali zgłoszenie o tym, że właściciel ma się znęcać nad kotem. Policjanci, którzy pojechali na miejsce, w pobliżu zabudowań znaleźli martwe zwierzę.

"Z ustaleń wynika, że mężczyzna przy użyciu siekiery odcinając części ciała uśmiercił kota, po czym porzucił go w pobliżu posesji" - przekazała nadkomisarz Ewa Czyż z policji w Chełmie.

42 latek w poniedziałek (10 lutego) został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.