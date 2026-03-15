Lublin

Zaczepił o bagażnik motocykla. Zginął na miejscu

Motocykl zderzył się z autem
Starszy aspirant Piotr Chalimoniuk: motocyklista poniósł śmierć na miejscu
Nie żyje 79-letni motocyklista, który w miejscowości Błonie (woj. lubelskie) wyprzedzał inny motocykl i zahaczył o jego bagażnik. Zjechał na przeciwległy pas, gdzie zderzył się z samochodem osobowym. Trzy osoby z auta - w tym jedno dziecko - trafiły do szpitala.  

Służby dostały zgłoszenie około godz. 11.40. Do wypadku doszło w miejscowości Błonie na drodze wojewódzkiej między Janowem Podlaskim a Terespolem.

Jak informuje w mediach społecznościowych Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej, 79-letni motocyklista w trakcie wyprzedzania innego motocykla zaczepił o jego bagażnik.

Zderzył się z autem

"Po tym zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z samochodem marki Kia" – czytamy w poście.

79-latek zginął na miejscu. Natomiast trzy osoby podróżujące autem trafiły do szpitala.

Trzy osoby w szpitalu

Jak powiedział przed kamerą TVN24 starszy aspirant Piotr Chalimoniuk z Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej, wśród tych trzech osób było jedno dziecko.

- Do zdarzenia zostały zadysponowane dwie jednostki z PSP w Białej Podlaskiej oraz dwa zastępy z OSP - zaznacza strażak.

Policja wyjaśnia szczegóły wypadku.

