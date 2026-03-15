Służby dostały zgłoszenie około godz. 11.40. Do wypadku doszło w miejscowości Błonie na drodze wojewódzkiej między Janowem Podlaskim a Terespolem.
Jak informuje w mediach społecznościowych Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej, 79-letni motocyklista w trakcie wyprzedzania innego motocykla zaczepił o jego bagażnik.
"Po tym zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z samochodem marki Kia" – czytamy w poście.
79-latek zginął na miejscu. Natomiast trzy osoby podróżujące autem trafiły do szpitala.
Jak powiedział przed kamerą TVN24 starszy aspirant Piotr Chalimoniuk z Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej, wśród tych trzech osób było jedno dziecko.
- Do zdarzenia zostały zadysponowane dwie jednostki z PSP w Białej Podlaskiej oraz dwa zastępy z OSP - zaznacza strażak.
Policja wyjaśnia szczegóły wypadku.
