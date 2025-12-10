We wtorek kryminalni wisznickiego komisariatu podczas wspólnych działań z policjantami wydziału kryminalnego bialskiej komendy zatrzymali 27-latka. Mężczyzna poszukiwany był listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe.
Zatrzymany w pociągu
"Przez kolejne miesiące próbował uniknąć odpowiedzialności, ukrywając się przed organami ścigania za granicą naszego kraju. Policjanci z Wisznic krok po kroku ustalili miejsce, gdzie obecnie przebywa. Do zatrzymania doszło w pociągu relacji Warszawa - Terespol, gdy mężczyzna wracał do miejsca zamieszkania. Mężczyzna zupełnie nie spodziewał się spotkania z policjantami" - zrelacjonowała nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z policji w Białej Podlaskiej.
Dodatkowo podczas zatrzymania funkcjonariusze znaleźli przy nim grzyby halucynogenne. 27-latek usłyszał zarzuty i trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące. Grozi mu do trzech lat więzienia.
