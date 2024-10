Do trzech lat więzienia grozi 20-letniemu kierowcy, który w poniedziałek po pijanemu spowodował kolizję w Złoczewie (woj. łódzkie). - Mężczyzna był pijany i nie posiadał uprawnień do kierowania. Po zdarzeniu pieszo uciekał przed policją - przekazuje aspirant sztabowy Agnieszka Kulawiecka z sieradzkiej komendy powiatowej.

Ucieczka

- W trakcie rozmowy policjantów z poszkodowaną, wskazała ona idącego chodnikiem mężczyznę. Rozpoznała, że to on wcześniej uderzył w jej samochód - przekazuje asp. sztab. Kulawiecka.

Policjant po kilku chwilach dopadł do uciekającego dwudziestolatka. - Mężczyzna był agresywny i nie stosował się do poleceń funkcjonariusza, który szybko go obezwładnił. Od zatrzymanego czuć było alkohol, mówił bełkotliwe i miał trudności z utrzymaniem równowagi - przekazuje rzeczniczka sieradzkiej komendy.

Do trzech lat więzienia

- Sprawdzenie w policyjnych bazach wskazało, że nie miał on uprawnień do kierowania. Został zatrzymany i przewieziony do komendy. Badanie stanu trzeźwości wskazało, że miał on w organizmie prawie promil alkoholu - przekazuje w komunikacie sieradzka policja.