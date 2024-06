Od kilku miesięcy na parkingu stoją trzy spalone samochody

Pożar samochodów. Wraki stoją do dzisiaj

Po kilkunastu dniach auta doszczętnie spłonęły. - To był duży pożar, były trzy zastępy straży pożarnej, policja, prokuratura i dwie firmy zajmujące się odszkodowaniami. Do dziś te wraki stoją na miejscu. Zwracaliśmy się już do wszystkich służb oraz do urzędu miasta. Wszyscy rozkładają ręce. Policja twierdzi, że to dowody w sprawie i nie można ruszać tych wraków. Straż miejska twierdzi, że to już nie jest sprawa policji tylko miasta, a miasto nie potrafi zmobilizować właściciela aut do ich uprzątnięcia i tak w kółko. Na te wraki wchodzą dzieci. Z uwagi na wysokie temperatury niektóre elementy wchodzą w różne reakcje chemiczne niekoniecznie korzystne dla środowiska. Inna sprawa, że przechodnie wyrzucają śmieci do tych wraków. No i my mieszkańcy nadal mamy utrudniony wjazd do garaży i okropny widok z okien - zakończyła.